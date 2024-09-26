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Официальные лица Азербайджана в Парке Победы

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12:11 568

В связи с Днем памяти - 27 Сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, другие представители государства и правительства посетили сегодня в Баку строящийся Парк Победы.

Представители государства и правительства возложили цветы к мемориальному камню.

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