Официальные лица Азербайджана в Парке Победы
12:11 568
В связи с Днем памяти - 27 Сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, другие представители государства и правительства посетили сегодня в Баку строящийся Парк Победы.
Представители государства и правительства возложили цветы к мемориальному камню.
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