«Это фашизм»: Лукашенко резко высказался о санкциях против Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «фашизмом» западные санкции против страны и ее народа.

«Это фашизм», - сказал президент на встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, его цитирует агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Запад ввел санкции не против него лично, как говорят, «диктатора», а против всех белорусов, в том числе и студентов, их родителей, близких.