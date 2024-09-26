«Это фашизм»: Лукашенко резко высказался о санкциях против Минска
12:20 371
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «фашизмом» западные санкции против страны и ее народа.
«Это фашизм», - сказал президент на встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, его цитирует агентство БелТА.
По словам Лукашенко, Запад ввел санкции не против него лично, как говорят, «диктатора», а против всех белорусов, в том числе и студентов, их родителей, близких.
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