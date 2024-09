Послы Британии и США почтили память павших за Азербайджан

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память азербайджанских военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне.

«27 сентября, в День памяти мы чтим память погибших в войне. Желаем скорейшего установления мира и спокойствия в регионе», - написал посол в соцсети Х.

Посол США в Азербайджане Марк Либби же посетил Аллею шехидов и возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».

«Сегодня мы чтим память граждан Азербайджана, погибших в ходе десятилетий конфликта между Азербайджаном и Арменией. США, по-прежнему, непоколебимы в своей приверженности укреплению мира, примирения и стабильности на Южном Кавказе.

Продолжаем оказывать гуманитарную помощь, поддерживать процесс разминирования и усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения на благо всех народов региона», – приводит посольство США слова Либби.

