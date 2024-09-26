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Грузия «сделает выводы»

12:32 148

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «детской обидой» решение американской стороны отменить его приглашение на традиционный ужин с президентом США Джо Байденом.

«Что касается отмененного приглашения на ужин для пожатия руки президенту США, это стало в определенной степени детским шагом. США большое государство, и детская обида ему не пристойна», - сказал Кобахидзе журналистам, передает его слова Интерфакс.

По словам Кобахидзе, когда на ужин к президенту Байдену были приглашены десятки лидеров авторитарных государств и в то же время нет желания встретиться с лидером Грузии, – грузинское общество обязательно сделает выводы.

Премьер также сказал, что с приближением октябрьских парламентских выборов в Грузии все чаще происходят попытки вмешательства в них из-за рубежа. «Каким бы вмешательство это ни было, оно не сможет оказать влияния на выбор грузинских избирателей», - сказал Кобахидзе.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация США отказалась от всех встреч с грузинской делегацией, которая находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

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