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Как взорвались пейджеры в Ливане?

12:44 2583

Два высокопоставленных сотрудника ливанской разведки на правах анонимности сообщили CNN, что взрывчатка во взорвавшихся пейджерах членов движения «Хезболла» была спрятана в аккумуляторах. Собеседники телеканала утверждают, что взрывчатое вещество было спрятано настолько изощренно, что его просто невозможно было обнаружить.

Один из собеседников заявил CNN, что он осмотрел один из взломанных пейджеров и стал свидетелем его контролируемого взрыва. По его словам, взрывчатое вещество было «вкраплено» в литиевую батарею пейджера и практически не поддается обнаружению. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного. Ни один из двух опрошенных телеканалом сотрудников ливанской разведки не рассказал, какие проверки прошли пейджеры перед ввозом в страну.

17 сентября в Ливане стали взрываться пейджеры, принадлежащие членам ливанской группировки. Жертвами взрывов стали более 30 человек, более 4 тыс. человек получили ранения. Следом за этим взрываться начали ноутбуки, рации и другие электронные устройства. «Хезболла» обвинила Израиль во взрывах, СМИ также писали, что Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров. Однако президент Израиля Ицхак Гергоц заявил, что страна непричастна к операции.

23 сентября Израиль начал военную операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы», в ходе которой наносит массированные удары по Ливану. Движение сообщало о смерти командующего спецоперациями движения Ибрагима Акиля и еще 14 боевиков и командиров.

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