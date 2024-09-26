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Москва и Ташкент договорились не вмешиваться в дела друг друга

12:50 1552

Министры иностранных дел Узбекистана и России Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров провели переговоры на полях сессии Генассамблеи ООН. Среди прочего они обсудили принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга и договорились продолжать диалог «в духе союзничества».

«Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней. Традиционно повестка нашего сотрудничества остается обширной и охватывает все направления. Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», - сообщил Саидов в Telegram-канале.

26 сентября МИД России сделал представление (дипломатический прием с призывом соблюдать общегражданский и дипломатический этикет) послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после инцидента в одной из школ Ташкента. На опубликованном в сети видео учительница толкнула ребенка, предположительно, из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. В российском МИД запросили разъяснения у узбекской стороны. В ответ вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров заявил, что было бы правильнее, если бы российское ведомство «занималось своими внутренними делами». По его словам, меры будут приниматься в соответствии с законодательством республики.

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