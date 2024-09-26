Пезешкиан отправляет своего первого заместителя в Армению

Иран стремится к политическому и экономическому взаимодействию со всем миром, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«В то время как министр иностранных дел и я встречаемся с представителями мировых держав в Нью-Йорке, в Узбекистане проводит переговоры с азиатскими странами министр экономики. В ближайшее время первый заместитель [президента] отправится в Армению и Пакистан. ...Четырнадцатое правительство стремится к политической и экономической дипломатии со всем миром от запада до востока, от Нью-Йорка до Самарканда», - написал президент в X (ранее Twitter).

23 сентября Пезешкиан в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Тегеран готов развивать отношения с другими государствами во многих сферах, но лишь на условиях равноправного партнерства.