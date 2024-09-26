При спонсорстве Kapital Bank пройдет Agile Azerbaijan International Summit-2024

При спонсорстве первого банка страны Kapital Bank 22 октября 2024 года пройдет Agile Azerbaijan International Summit-2024 («Международный саммит Agile Азербайджан-2024»). Это одно из крупнейших мероприятий в регионе, посвященных методологиям Agile и их применению в различных сферах, включая развитие продуктов и инновационные технологии. Основными темами саммита в этом году будут «Влияние Agile на развитие и управление продуктами», а также «Искусственный интеллект (AI) и его интеграция к подходам Agile». На мероприятии также будут обсуждены многие другие важные вопросы, касающиеся методологий Agile.

Ключевые темы саммита:

* Agile в развитии продуктов — как гибкие подходы помогают создавать успешные продукты?

* Искусственный интеллект и Agile — как AI может улучшить процессы разработки и управления проектами?

* Практика управления жизненным циклом продукта с использованием методологий Agile.

* Обмен опытом с лидерами индустрии — истории успеха и практические примеры.

Кроме того, на саммите будут выступления мировых экспертов в области Agile, управления продуктами и AI, практические тренинги по ключевым темам, панельные дискуссии, а также сессии, способствующие обмену опытом и расширению профессиональных связей.

Для получения дополнительной информации: https://agileazerbaijan.com/

Один из лидеров финансового сектора Азербайджана Kapital Bank применяет методологию Agile уже 4 год и тем самым добился значительных успехов в этом направлении. Kapital Bank также является одним из крупнейших работодателей и был удостоен международного сертификата Great Place to Work («Отличное место для работы»). Следует отметить, что Great Place to Work — это международная исследовательская и консалтинговая компания, работающая на 5 континентах и более чем в 60 странах. Она оценивает, как сотрудники воспринимают свои компании, их позицию в секторе и коммуникационные стратегии, и вручает одноименный сертификат компаниям, достигшим наивысших результатов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.