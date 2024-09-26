Иранцы атакуют Трампа

Большое жюри в США предъявило нескольким иранцам обвинение в хакерской атаке на избирательный штаб кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, 26 сентября нескольким людям были предъявлены обвинения, их имена и пункты обвинения не уточняются.

18 сентября аппарат директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности заявили, что иранские хакеры якобы похитили внутренние документы в избирательном штабе кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и отправили их СМИ и лицам, связанным с действующим американским лидером Джо Байденом.