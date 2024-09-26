USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»

Поставки оружия Украине под угрозой

Bloomberg
13:14 2728

Поставки вооружений Украине со стороны западных стран находятся под угрозой, потому что одним не хватает средств, другие недовольны все увеличивающимися потребностями Киева в финансировании, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Согласно публикации, Украина испытывает трудности в убеждении западных союзников выполнить свои обещания. А военная машина Кремля, напротив, опережает возможности Украины и ее союзников покупать боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак.

Одним из главных источников поддержки Украины на 2025 г. должны стать $50 млрд, которые западные страны планируют выдать под залог будущих доходов от замороженных резервов Банка России. Но даже если схему удастся реализовать в полном объеме, этих средств не хватит, чтобы поддерживать Украину в течение еще одного года, придется изыскивать другие ресурсы, говорят источники Bloomberg. Российская же экономика, по оценкам, начнет испытывать серьезные проблемы только к 2026 г.

Представителям Киева приходится уговаривать союзников исполнить данные ими обещания, но это не очень-то получается, говорят знакомые с ходом дискуссий люди.

Надвигающийся кризис с деньгами у союзников наступает в опасный для Украины момент и может заставить страну начать переговоры с позиции слабого, отметили источники издания.

США ранее объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью $7,9 млрд. Также они ввели против России новые санкции, которые должны ограничить ее способность финансировать войну. При этом Администрация Байдена разрабатывает план по продлению полномочий на помощь Украине после начала нового финансового года.

Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии мы спрашиваем – они отвечают
11:49 5242
Нужен ли китайскому «поясу» азербайджанский «коридор»?
Нужен ли китайскому «поясу» азербайджанский «коридор»? новая геоэкономика; все еще актуально
26 сентября 2024, 16:12 5763
Лукашенко: США миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!»
Лукашенко: США миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!»
15:20 1490
Поставки оружия Украине под угрозой
Поставки оружия Украине под угрозой Bloomberg
13:14 2729
Elektra AZ представил самую мощную в Азербайджане 300 кВ станцию зарядки электромобилей
Elektra AZ представил самую мощную в Азербайджане 300 кВ станцию зарядки электромобилей
12:05 2677
Минута молчания в Азербайджане
Минута молчания в Азербайджане
12:02 2943
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля…
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля… слово публицисту
11:09 2664
Кровавые бои за Угледар
Кровавые бои за Угледар
11:41 3737
Эрдогана и Пашиняна разделил «Зангезурский коридор»
Эрдогана и Пашиняна разделил «Зангезурский коридор» наша корреспонденция+комментарий Хильми Дашдемира
10:42 6000
Баку предложил оплатить расходы на COP29 для 40 островных государств
Баку предложил оплатить расходы на COP29 для 40 островных государств наш обзор, все еще актуально
00:43 7589
Ильхам Алиев в Парке Победы в Баку
Ильхам Алиев в Парке Победы в Баку добавлено фото
10:15 4687

ЭТО ВАЖНО

Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии мы спрашиваем – они отвечают
11:49 5242
Нужен ли китайскому «поясу» азербайджанский «коридор»?
Нужен ли китайскому «поясу» азербайджанский «коридор»? новая геоэкономика; все еще актуально
26 сентября 2024, 16:12 5763
Лукашенко: США миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!»
Лукашенко: США миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!»
15:20 1490
Поставки оружия Украине под угрозой
Поставки оружия Украине под угрозой Bloomberg
13:14 2729
Elektra AZ представил самую мощную в Азербайджане 300 кВ станцию зарядки электромобилей
Elektra AZ представил самую мощную в Азербайджане 300 кВ станцию зарядки электромобилей
12:05 2677
Минута молчания в Азербайджане
Минута молчания в Азербайджане
12:02 2943
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля…
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля… слово публицисту
11:09 2664
Кровавые бои за Угледар
Кровавые бои за Угледар
11:41 3737
Эрдогана и Пашиняна разделил «Зангезурский коридор»
Эрдогана и Пашиняна разделил «Зангезурский коридор» наша корреспонденция+комментарий Хильми Дашдемира
10:42 6000
Баку предложил оплатить расходы на COP29 для 40 островных государств
Баку предложил оплатить расходы на COP29 для 40 островных государств наш обзор, все еще актуально
00:43 7589
Ильхам Алиев в Парке Победы в Баку
Ильхам Алиев в Парке Победы в Баку добавлено фото
10:15 4687
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться