Поставки оружия Украине под угрозой

Согласно публикации, Украина испытывает трудности в убеждении западных союзников выполнить свои обещания. А военная машина Кремля, напротив, опережает возможности Украины и ее союзников покупать боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак.

Поставки вооружений Украине со стороны западных стран находятся под угрозой, потому что одним не хватает средств, другие недовольны все увеличивающимися потребностями Киева в финансировании, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Одним из главных источников поддержки Украины на 2025 г. должны стать $50 млрд, которые западные страны планируют выдать под залог будущих доходов от замороженных резервов Банка России. Но даже если схему удастся реализовать в полном объеме, этих средств не хватит, чтобы поддерживать Украину в течение еще одного года, придется изыскивать другие ресурсы, говорят источники Bloomberg. Российская же экономика, по оценкам, начнет испытывать серьезные проблемы только к 2026 г.

Представителям Киева приходится уговаривать союзников исполнить данные ими обещания, но это не очень-то получается, говорят знакомые с ходом дискуссий люди.

Надвигающийся кризис с деньгами у союзников наступает в опасный для Украины момент и может заставить страну начать переговоры с позиции слабого, отметили источники издания.

США ранее объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью $7,9 млрд. Также они ввели против России новые санкции, которые должны ограничить ее способность финансировать войну. При этом Администрация Байдена разрабатывает план по продлению полномочий на помощь Украине после начала нового финансового года.