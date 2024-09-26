Лукашенко не знает, кто мог бы стать президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не знает других людей, которые могли бы руководить республикой.

«Вчера я подумал об этом: ну вот а кто? Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю», - сказал Лукашенко, которого цитирует «Коммерсант».

По его мнению, президентами «не становятся, а рождаются», и для того, чтобы занимать должность такого уровня, претенденту нужно обладать особенными качествами: «Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами... Вот если бы все эти качества в одном человеке соединить, уникальный был бы человек».

В начале августа президент Беларуси призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. Он отметил, что не собирается «бросать» их завтра или послезавтра, но добавил, что «всякое в жизни бывает».