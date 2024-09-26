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Cтолтенберг: «Путина надо убедить, что он не победит»

13:31 1208

Задача НАТО – убедить президента России Владимира Путина в том, что он не может победить на поле боя, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Cамый быстрый способ прекратить войну - это проиграть ее. Но это не принесет мира, это приведет к оккупации Украины. Поэтому задача состоит не в том, чтобы закончить войну.

Задача состоит в том, чтобы закончить ее так, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство. И способ сделать это - убедить президента Путина в том, что он не может победить на поле боя. И единственный способ добиться этого - иметь достаточную военную силу в Украине», - сказал Столтенберг.

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