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Румыния подняла F-16 из-за российских беспилотников

13:35 962

В ночь на 27 сентября российские войска нанесли удары дронами по территории Украины возле Килии на Дунае, вблизи границы с Румынией. В ответ Румыния подняла истребители для мониторинга ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии.

Так, Национальный военный командный центр Румынии сообщил в Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о приближении дрона к границе.

С целью мониторинга ситуации с авиабаз 86 и 57 вылетели два румынских и два испанских истребителя F-16 и F-18. Однако около 3:00 радиолокационные данные показали, что один из беспилотников мог кратковременно пересечь румынскую границу.

В настоящее время оборонное ведомство страны ведет поиски беспилотника, но следы на территории не обнаружены.

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