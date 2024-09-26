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Пожар потушен. Проспект 8 Ноября открыт

фото; видео; обновлено 16:13
16:13 4331

Сотрудники МЧС потушили пожар в цехе по производству красок на улице Сулеймана Ахмедова, защитив распространение огня на близлежащие территории, сообщили в министерстве.

Проспект 8 Ноября открыт для движения транспорта.

*** 15:01

Сотрудники МЧС предотвратили распространение пожара в цехе по производству красок на улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.

*** 14:43

В TƏBİB сообщили, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром на улице С.Ахмедова, в поселке НЗС Хатаинского района Баку.

На место происшествия были направлены шесть бригад скорой медицинской помощи.

*** 14:11

Из-за пожара на улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку возникли пробки от проспекта 8 Ноября в сторону центра города.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом, его сотрудники вместе с дорожной полицией пытаются отрегулировать движение.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудники министерства ведут работу по тушению пожара.

*** 13:55

На улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку произошел пожар, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, на проспекте 8 Ноября введено ограничение на движение транспортных средств.

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