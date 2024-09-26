Пожар потушен. Проспект 8 Ноября открыт
Сотрудники МЧС потушили пожар в цехе по производству красок на улице Сулеймана Ахмедова, защитив распространение огня на близлежащие территории, сообщили в министерстве.
Проспект 8 Ноября открыт для движения транспорта.
*** 15:01
Сотрудники МЧС предотвратили распространение пожара в цехе по производству красок на улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку.
В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.
*** 14:43
В TƏBİB сообщили, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром на улице С.Ахмедова, в поселке НЗС Хатаинского района Баку.
На место происшествия были направлены шесть бригад скорой медицинской помощи.
*** 14:11
Из-за пожара на улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку возникли пробки от проспекта 8 Ноября в сторону центра города.
Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом, его сотрудники вместе с дорожной полицией пытаются отрегулировать движение.
В пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудники министерства ведут работу по тушению пожара.
September 27, 2024
*** 13:55
На улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку произошел пожар, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, на проспекте 8 Ноября введено ограничение на движение транспортных средств.