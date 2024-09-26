Пожар потушен. Проспект 8 Ноября открыт

Сотрудники МЧС потушили пожар в цехе по производству красок на улице Сулеймана Ахмедова, защитив распространение огня на близлежащие территории, сообщили в министерстве.

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.

Сотрудники МЧС предотвратили распространение пожара в цехе по производству красок на улице Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку.

*** 14:43

В TƏBİB сообщили, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром на улице С.Ахмедова, в поселке НЗС Хатаинского района Баку.

На место происшествия были направлены шесть бригад скорой медицинской помощи.