Руководство и коллектив Минздрава почтили память героев Отечественной войны
27 сентября исполняется четыре года со дня начала Отечественной войны. Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, этот день в стране отмечается как День памяти.
Руководство и коллектив Министерства здравоохранения, посетив Парк Победы, у входа перед памятным камнем возложили цветы и с глубоким уважением почтили светлую память шехидов.
Согласно соответствующему распоряжению, подписанному главой государства, в целях демонстрации героизма и исторической победы азербайджанского народа в Отечественной войне, увековечения светлой памяти шехидов создается Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы.