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Руководство и коллектив Минздрава почтили память героев Отечественной войны

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15:03 395

27 сентября исполняется четыре года со дня начала Отечественной войны. Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, этот день в стране отмечается как День памяти.

Руководство и коллектив Министерства здравоохранения, посетив Парк Победы, у входа перед памятным камнем возложили цветы и с глубоким уважением почтили светлую память шехидов.

Согласно соответствующему распоряжению, подписанному главой государства, в целях демонстрации героизма и исторической победы азербайджанского народа в Отечественной войне, увековечения светлой памяти шехидов создается Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы.

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