10 лет войны в Украине и финал «по корейскому сценарию»

Президент Сербии Александар Вучич считает, что война в Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию - мирным урегулированием по существующей линии фронта. Об этом он заявил в интервью TV Informer.

«В конце концов, наступит мир, запишите это, я впервые говорю это публично, на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», – сказал Вучич.

А до того, по мнению президента Сербии, и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

В июне президент Сербии заявил, что по причине войны в Украине мир приближается «к настоящей катастрофе», и разразиться она может уже через три-четыре месяца. Он отметил, что говорит не о Третьей мировой войне, а о «серьезной конфронтации».