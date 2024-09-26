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10 лет войны в Украине и финал «по корейскому сценарию»

прогноз президента Сербии
15:10 1191

Президент Сербии Александар Вучич считает, что война в Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию - мирным урегулированием по существующей линии фронта. Об этом он заявил в интервью TV Informer.

«В конце концов, наступит мир, запишите это, я впервые говорю это публично, на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», – сказал Вучич.

А до того, по мнению президента Сербии, и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

В июне президент Сербии заявил, что по причине войны в Украине мир приближается «к настоящей катастрофе», и разразиться она может уже через три-четыре месяца. Он отметил, что говорит не о Третьей мировой войне, а о «серьезной конфронтации».

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