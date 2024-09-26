Лукашенко: США миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!»

«Россия - это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы - это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна», - заявил белорусский президент на встрече со студентами.

Он также сказал, что в результате действий США «инфляция легла на весь мир по доллару». «Они [США] печатают деньги. Вот еще миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!» Тем более это же они [США] развивают свой ВПК, поставляют оружие. А деньги остаются в США.

Вот пускай украинцы дохнут там, пусть убивают друг друга с русскими, пусть воюют, а мы [США] им дадим чем воевать», - отметил он.

Лукашенко также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет поддерживать контакты с Россией. По словам Лукашенко, Беларусь «с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживает по определенным каналам контакты». «Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — сказал он.