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Лукашенко: США миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!»

15:20 1506

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что, подливая масла в огонь войны в Украине, США стремятся ослабить Европу.

«Россия - это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы - это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна», - заявил белорусский президент на встрече со студентами.

Он также сказал, что в результате действий США «инфляция легла на весь мир по доллару». «Они [США] печатают деньги. Вот еще миллиарды выделили Володе Зеленскому: «Иди воюй!» Тем более это же они [США] развивают свой ВПК, поставляют оружие. А деньги остаются в США.

Вот пускай украинцы дохнут там, пусть убивают друг друга с русскими, пусть воюют, а мы [США] им дадим чем воевать», - отметил он.

Лукашенко также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет поддерживать контакты с Россией. По словам Лукашенко, Беларусь «с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживает по определенным каналам контакты». «Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — сказал он.

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