В Турции массовое уничтожение объектов террористов
15:24 953
В 10 провинциях Турции уничтожен 71 объект террористических организаций, в том числе пещеры, убежища и укрытия, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети Х.
В ходе операции найдено большое количество артиллерийских, минометных и гранатометных боеприпасов, взрывчатых веществ и мин.
September 27, 2024
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