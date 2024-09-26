В Турции массовое уничтожение объектов террористов

В 10 провинциях Турции уничтожен 71 объект террористических организаций, в том числе пещеры, убежища и укрытия, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети Х.

В ходе операции найдено большое количество артиллерийских, минометных и гранатометных боеприпасов, взрывчатых веществ и мин.