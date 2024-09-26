Скандальное заявление помощника Орбана. Премьер Венгрии недоволен

«Сейчас мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее», — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой заявления своего помощника Балажа Орбана о том, что Венгрия, вероятно, не стала бы защищаться в случае советской агрессии, учитывая революцию 1956 года, пишет Reuters.

Премьер Венгрии добавил, что, как и прежде, Венгрия «всегда будет защищать себя».

Ранее главный помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью сайту Mandiner, что президент Украины Владимир Зеленский «поступил безответственно», решив противостоять вторжению России в феврале 2022 года, что спровоцировало войну, которая привела к многочисленным жертвам. «Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский 2,5 года назад», — сказал политик, добавив, что, если бы Киев спросил Будапешт, то «мы бы не рекомендовали» противостоять РФ.

Ведущий венгерский оппозиционер Петер Мадьяр призвал помощника премьера уйти в отставку после своих заявлений.

Антисоветское восстание в Венгрии в 1956 году было подавлено советской армией. Годовщина восстания, 23 октября, является важным национальным праздником для венгров.