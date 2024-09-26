Скандальное заявление помощника Орбана. Премьер Венгрии недоволен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой заявления своего помощника Балажа Орбана о том, что Венгрия, вероятно, не стала бы защищаться в случае советской агрессии, учитывая революцию 1956 года, пишет Reuters.
«Сейчас мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее», — сказал Орбан.
Премьер Венгрии добавил, что, как и прежде, Венгрия «всегда будет защищать себя».
Ранее главный помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью сайту Mandiner, что президент Украины Владимир Зеленский «поступил безответственно», решив противостоять вторжению России в феврале 2022 года, что спровоцировало войну, которая привела к многочисленным жертвам. «Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский 2,5 года назад», — сказал политик, добавив, что, если бы Киев спросил Будапешт, то «мы бы не рекомендовали» противостоять РФ.
Ведущий венгерский оппозиционер Петер Мадьяр призвал помощника премьера уйти в отставку после своих заявлений.
Антисоветское восстание в Венгрии в 1956 году было подавлено советской армией. Годовщина восстания, 23 октября, является важным национальным праздником для венгров.