Президент Грузии разозлилась из-за предвыборных баннеров

Президент Саломе Зурабишвили называет позорными предвыборные баннеры «Грузинской мечты», на которых разрушенные Россией города в Украине сравниваются с городами Грузии.

По мнению Зурабишвили, предвыборные баннеры «Мечты» были изготовлены в кузнице Комитета государственной безопасности РФ.

«Я никогда не видела ничего настолько позорного, такого оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры… Вы где находитесь, какое жалкое дело предлагать плакат, сделанный в кузнице КГБ, своему народу без достоинства и стыда!… «с достоинством в ад!»» — написала Зурабишвили в Facebook.

Напомним, в Грузии появились баннеры, на которых изображены разрушенные здания в Украине и восстановленные здания в Грузии, надписи на них гласят: «Нет войне! Выбери мир».

Вчера МИД Украины осудил предвыборную агитацию «Грузинской мечты», которая использовала кадры разрушенных городов Украины.

В МИД призвали «Грузинскую мечту» и грузинские власти воздерживаться от использования темы войны в Украине во внутриполитической борьбе и считают недопустимым использование в политической рекламе фотографий ужасных последствий войны России против Украины.

«Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии», - говорится в заявлении.