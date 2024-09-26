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Германия об опасности отказа от Украины

15:55 514

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок защитила западные поставки оружия Украине и предупредила о последствиях снижения поддержки Киева в его борьбе против российской агрессии.

Министр заявила, что прекращение поставок не приведет к миру, а лишь усугубит ситуацию.

"Если Россия прекратит нападение, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, это будет конец Украины", - подчеркнула она, ссылаясь на принципы Устава ООН и необходимость реформы Совета Безопасности.

Бербок также отметила, что отказ от поддержки Украины приведет к росту военных преступлений.

"Если (российский президент Владимир) Путин не захочет сесть за стол переговоров, прекращение нашей поддержки будет означать, что украинские больницы и их дети останутся без защиты. Это будет означать, что военных преступлений станет больше, а не меньше, возможно, и в других странах", - заявила она.

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