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Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина

фото; обновлено 18:49; видео
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае победы на выборах урегулирует конфликт в Украине еще до своей инаугурации.

CNN цитирует Трампа: "У нас с Зеленским хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу, то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны".

* * *

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

*** 16:23

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что на сегодняшней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским будет говорить о необходимости мира. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

На вопрос, считает ли он, что Украина должна отдать России захваченные территории, чтобы закончить войну, республиканец ответил уклончиво: «Посмотрим, что будет».

На вопрос, что он скажет Зеленскому, Трамп заявил о необходимости мира: «Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам надо покончить со смертями и разрушениями. Вы так не думаете? Разве плохо будет, а?».

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