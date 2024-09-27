Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае победы на выборах урегулирует конфликт в Украине еще до своей инаугурации.
CNN цитирует Трампа: "У нас с Зеленским хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу, то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны".
* * *
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
*** 16:23
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что на сегодняшней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским будет говорить о необходимости мира. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.
На вопрос, считает ли он, что Украина должна отдать России захваченные территории, чтобы закончить войну, республиканец ответил уклончиво: «Посмотрим, что будет».
На вопрос, что он скажет Зеленскому, Трамп заявил о необходимости мира: «Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам надо покончить со смертями и разрушениями. Вы так не думаете? Разве плохо будет, а?».
September 27, 2024