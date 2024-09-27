Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае победы на выборах урегулирует конфликт в Украине еще до своей инаугурации.

CNN цитирует Трампа: "У нас с Зеленским хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу, то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны".

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.