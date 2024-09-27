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Предупреждение Лукашенко: Как только НАТО нападет на Беларусь...

17:15 1198

В случае, если на Беларусь будет совершено нападение, Минск будет готов применить ядерное оружие, размещенное в стране по договору с Россией, сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

Глава белорусского государства отметил, что ранее российский президент Владимир Путин в своей речи об изменении ядерной доктрины подтвердил возможность применить такое оружие при атаке на Беларусь.

«Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего заявления. Как только они нападают на нас — НАТО есть НАТО; американцы и поляки, они уже выстроились вдоль границы, особенно польской; знаем, что руководство Польши уже руки потирает — мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — сказал белорусский лидер.

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