Американцы опасаются: Путин может потопить базы США

Есть некая ирония в том, что последняя встреча Владимира Зеленского на американской земле будет с Дональдом Трампом. Украинский гость уже собрался улетать из США, как неожиданно Трамп пригласил его на встречу в свою Trump Tower на Пятой авеню Нью-Йорка. А ведь еще накануне он объявлял, что никакой встречи с Зеленским не будет, потому что на него сильно обижен. В частности, недовольство Трампа вызвало то, что Зеленский в интервью журналу The New Yorker назвал напарника экс-президента по гонке Джей Ди Вэнса «слишком радикальным». Однако возможно, что советники Трампа убедили его в том, что отказываться от встречи с украинским президентом невыгодно в свете предвыборной ситуации. Трамп наговорил столько глупостей на своем ралли в Северной Каролине, что это может стоить ему голосов американских украинцев, составляющих заметную группу населения в колеблющихся штатах США. Чего стоит лишь заявление о том, что «Украина полностью уничтожена», а «президент Украины в нашей стране и он сеет маленькую гадкую клевету против вашего любимого президента – меня».

Эта безответственная кринжатина может вызвать и недовольство среди американских избирателей, выходцев из стран Восточной Европы. Во время дебатов с Трампом Камала Харрис упомянула о том, что только в Пенсильвании проживает 700 тысяч выходцев из Польши. Тысячи выходцев из трех стран Балтии живут в ключевых колеблющихся штатах — Висконсине и Мичигане. Всех их страшит перспектива того, что в случае победы над Украиной российский президент двинет свои войска и на их государства. Речи Трампа лишь подогревают их страх и никак не стимулируют голосовать за него. До этого рассматривались разные сценарии встречи Трампа и Зеленского — на полях Генассамблеи ООН, во флоридской резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и, наконец, на нейтральной территории. Зеленский категорически не хотел лететь во Флориду, чтобы у кого-то сложилось впечатление, будто он пошел на поклон к Трампу. В результате сошлись на «компромиссной» башне Трампа с довольно нетипичным для Америки временем - 9.45 утра. Можно предположить, что встреча будет короткой и в большей степени символической. За день до этого Зеленский встречался по отдельности с Байденом и Харрис. Haqqin.az сообщил о внушительном пакете военной помощи, объявленной президентом США. Но уже после приема в Белом доме стала поступать дополнительная информация о военных поставках США. Так, Пентагон сообщил о выделении Украине еще 2,4 миллиарда долларов. В результате полный пакет составил 8 миллиардов.

По встрече Зеленского с Камалой Харрис деталей не так много. Вице-президент, однако, четко заявила, что никто в США не пытается принудить Украину к территориальным уступкам. «Эти предложения являются теми же самыми, с которыми выступает Путин, - сказал она. - И это не предложения о мире, а требование капитуляции, которое является опасным и неприемлемым». На фоне этих уверений абсолютным диссонансом прозвучало заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что администрация президента допускает некие территориальные уступки со стороны Киева. То, что Кирби несколько раз повторил, что этот вопрос должен решать только президент Украины, не могло рассеять недоумения от такого рода прогноза, сделанного к тому же во время пребывания Зеленского в США. Предположения, что Украина может пойти на территориальные уступки России, в прошлом сыпались от представителей НАТО разного уровня как из гнилого мешка. Но впервые об этом заговорил представитель Белого дома.