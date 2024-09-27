Патрушев обвиняет: «Независимая политика» России раздражает Запад

«Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников по блоку НАТО, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане», - указал он.

Патрушев также заявил, что страны Балтии уже начали строить военную инфраструктуру на границе с Россией: «Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил Североатлантического альянса. Начата практическая реализация соглашения Латвии, Литвы и Эстонии о возведении оборонительной линии сооружений на границе с нашей страной».

Помощник Путина также обратил внимание, что Североатлантический альянс на военных учениях регулярно отрабатывает сценарии борьбы с Россией: «В Балтийском регионе страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики. Примером могут служить натовские маневры «Стойкий защитник», проходившие весной этого года».

Патрушев утверждает, что Запад стремится изменить статус Балтийского моря и ограничить движение российского флота в этом регионе: «После того как Финляндия и Швеция вошли в НАТО, стало заметно желание изменить статус Балтийского моря и пересмотреть существующие правовые нормы, касающиеся морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства. Разрабатываются планы по запрету движения российских судов в Балтийском море».