Госкомитет по делам беженцев провел флешмоб в связи с Днем памяти

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел флешмоб в связи с Днем памяти 27 сентября.

Во флешмобе, который прошел в Сумгаите, участвовало более 100 временно переселенных лиц. В ходе мероприятия была создана символическая композиция в виде цветка харыбюльбюль, выражающая уважение к душам погибших и победе, завоеванную в Отечественной войне.

Представляем вам видеоролик.