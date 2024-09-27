USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»

Госкомитет по делам беженцев провел флешмоб в связи с Днем памяти

видео
17:34 417

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел флешмоб в связи с Днем памяти 27 сентября.

Во флешмобе, который прошел в Сумгаите, участвовало более 100 временно переселенных лиц. В ходе мероприятия была создана символическая композиция в виде цветка харыбюльбюль, выражающая уважение к душам погибших и победе, завоеванную в Отечественной войне.

Представляем вам видеоролик.

А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника
А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника обновлено: 19:44
19:44 1363
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
19:28 469
Арестован еще один азербайджанский комиссар
Арестован еще один азербайджанский комиссар
19:09 1436
Арестован азербайджанский комиссар
Арестован азербайджанский комиссар
19:03 1331
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
18:05 2162
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина фото; обновлено 18:49; видео
18:49 3291
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
17:15 3059
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля…
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля… слово публицисту
11:09 3161
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось Bild
17:53 2304
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
17:48 1822
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются обновлено 16:47
16:47 6796

ЭТО ВАЖНО

А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника
А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника обновлено: 19:44
19:44 1363
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
19:28 469
Арестован еще один азербайджанский комиссар
Арестован еще один азербайджанский комиссар
19:09 1436
Арестован азербайджанский комиссар
Арестован азербайджанский комиссар
19:03 1331
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
18:05 2162
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина фото; обновлено 18:49; видео
18:49 3291
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
17:15 3059
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля…
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля… слово публицисту
11:09 3161
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось Bild
17:53 2304
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
17:48 1822
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются обновлено 16:47
16:47 6796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться