Госкомитет по делам беженцев провел флешмоб в связи с Днем памяти
17:34 417
Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел флешмоб в связи с Днем памяти 27 сентября.
Во флешмобе, который прошел в Сумгаите, участвовало более 100 временно переселенных лиц. В ходе мероприятия была создана символическая композиция в виде цветка харыбюльбюль, выражающая уважение к душам погибших и победе, завоеванную в Отечественной войне.
Представляем вам видеоролик.
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