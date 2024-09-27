Американские эсминцы под массированным ударом хуситов

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли массированный удар по трем американским эсминцам с использованием 23 крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

«Вооруженные силы Йемена нанесли удар по трем вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника. Операция проводилась с использованием 23 баллистических и крылатых ракет, а также одного беспилотника», - сказал представитель движения.