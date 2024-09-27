USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Есть надежда, что спада в добыче нефти не будет»

Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции

17:48 1824

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью журналистам после пятничной молитвы. Турецкий президент сообщил в том числе о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в США.

«Основным предметом обсуждения были проблемы между Азербайджаном и Арменией. Я заметил, что Пашинян положительно относится к процессу. Знаю, что в Азербайджане также есть такое же понимание. Две страны решат эту проблему», - отметил Эрдоган.

Оценивая свою встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Эрдоган сообщил, что «процесс продолжается».

«В начале следующего года мы проведем заседание Высшего стратегического совета с Грецией. Наш посол в Греции, господин Чагатай Эрджиес, продолжает переговоры. С Мицотакисом мы также обсудили в основном вопросы, касающиеся заседания Высшего стратегического совета и некоторых проблем в Эгейском море. Господин премьер-министр сказал нам, что решит эту проблему», - добавил президент Турции.

А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника
А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника обновлено: 19:44
19:44 1368
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
19:28 475
Арестован еще один азербайджанский комиссар
Арестован еще один азербайджанский комиссар
19:09 1442
Арестован азербайджанский комиссар
Арестован азербайджанский комиссар
19:03 1334
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
18:05 2164
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина фото; обновлено 18:49; видео
18:49 3294
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
17:15 3062
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля…
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля… слово публицисту
11:09 3161
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось Bild
17:53 2306
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
17:48 1825
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются обновлено 16:47
16:47 6798

ЭТО ВАЖНО

А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника
А теперь Израиль бьет по Бейруту. Новая паника обновлено: 19:44
19:44 1368
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
19:28 475
Арестован еще один азербайджанский комиссар
Арестован еще один азербайджанский комиссар
19:09 1442
Арестован азербайджанский комиссар
Арестован азербайджанский комиссар
19:03 1334
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
18:05 2164
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина
Трамп пообещал Зеленскому, но и не забыл про Путина фото; обновлено 18:49; видео
18:49 3294
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
17:15 3062
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля…
Если в руках дубинка, а в голове политическая воля… слово публицисту
11:09 3161
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось
Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось Bild
17:53 2306
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции
17:48 1825
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются обновлено 16:47
16:47 6798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться