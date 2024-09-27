Положительные заявления Эрдогана об Армении и Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью журналистам после пятничной молитвы. Турецкий президент сообщил в том числе о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в США.

«Основным предметом обсуждения были проблемы между Азербайджаном и Арменией. Я заметил, что Пашинян положительно относится к процессу. Знаю, что в Азербайджане также есть такое же понимание. Две страны решат эту проблему», - отметил Эрдоган.

Оценивая свою встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Эрдоган сообщил, что «процесс продолжается».

«В начале следующего года мы проведем заседание Высшего стратегического совета с Грецией. Наш посол в Греции, господин Чагатай Эрджиес, продолжает переговоры. С Мицотакисом мы также обсудили в основном вопросы, касающиеся заседания Высшего стратегического совета и некоторых проблем в Эгейском море. Господин премьер-министр сказал нам, что решит эту проблему», - добавил президент Турции.