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Бои в Курской области: контрнаступление россиян провалилось

Bild
17:53 2308

Контрнаступление российских войск в Курской области обернулось провалом, утверждает Bild.

Немецкое издание пишет, что согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, российская армия должна полностью вернуть под контроль всю территорию Курской области.

«Впрочем, российское контрнаступление затянулось - только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево. В скором времени в Кремле заявили, что у российской армии есть время уже до середины октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории», - говорится в сообщении.

В издании добавили, что командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения: «Украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях».

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