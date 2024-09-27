Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море

На судостроительном заводе недалеко от Уханя в конце мая или начале июня, по данным источников The Wall Street Journal и Reuters, затонула новейшая атомная подводная лодка класса «Чжоу». Китайские власти стараются тщательно скрыть этот факт. Подводная лодка, построенная государственной компанией China State Shipbuilding Corp., проходила в мае окончательное дооборудование у пирса на реке Янцзы перед выходом в море, но уже в начале июня разведывательные источники Тайваня, по нынешнему заявлению тамошнего Министерства обороны, обнаружили, что подлодка затонула прямо на верфи. Спутниковые снимки зафиксировали на месте предыдущей дислокации лодки большие плавучие краны, которые используются для подъема затонувших судов. Информация о том, была ли лодка оснащена ядерным топливом и имелись ли в результате аварии человеческие жертвы, не сообщается.

Специалисты говорят о том, что произошедший инцидент – большой удар по китайской программе развития флота вообще и подводного флота в частности. Затонувшая лодка была первой в своем классе, с самым современным оборудованием, которое по большей части наверняка пришло в негодность после затопления. У Китая относительно небольшой подводный флот: всего шесть атомных подлодок, оснащенных баллистическими ракетами, шесть ударных лодок с атомными двигателями и 48 дизельных. Для сравнения, у США 68 атомных субмарин. Планы масштабного наращивания мощности подводного флота Китая теперь под угрозой срыва: авария показала, что в технологической цепочке что-то пошло не так, и на расследование и устранение уйдет немало времени. Гонка вооружений предъявляет высокие требования к качеству и срокам. А в свете требования председателя Си - к 2027 году Вооруженным силам Китая достигнуть готовности осуществить операцию вторжения на Тайвань, сроки поджимают. Наращивание Китаем военно-морского фота связано не только и даже не столько с ситуацией вокруг Тайваня. Пекин даже больше обеспокоен обеспечением контроля за Южно-Китайским морем, которое тянется от Сингапура до Тайваньского пролива.