Мехрибан Алекперзаде: «Карабах – хребет Азербайджана»

«Карабах – хребет Азербайджана. Cегодня мы наблюдаем, как эти территории из земель превращаются в Родину. Возвращение происходит с любовью. Это не просто возвращение на земли, где вы когда-то жили, это возвращение на Родину, это мечта разжечь очаг на родной земле. Мы там будем навсегда». Об этом заявила заслуженный деятель искусств Азербайджана, режиссер театра и кино Мехрибан Алекперзаде.

По ее мнению, возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории «равнозначно новому рождению».

В рамках I Государственной программы о Великом возвращении на освобожденные территории Азербайджанской Республики в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся масштабные работы по восстановлению и строительству. Прежде всего, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции.