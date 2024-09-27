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Нетаньяху устроили демарш в Генассамблее ООН

18:10 1422

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, выступает с речью на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Пока Нетаньяху шел к трибуне, несколько десятков присутствующих демонстративно покинули зал.

Свое выступление он начал так: «Моя страна находится в состоянии войны, борясь за свою жизнь. Услышав ложь и клевету в адрес моей страны со стороны многих ораторов на этой трибуне, я решил прийти сюда и представить факты. Израиль хочет мира, жаждет мира, заключил мир и снова заключит мир. Но мы имеем дело с жестоким врагом, и нам приходится защищаться от этого кровожадного врага».

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