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Норвегия закрывает двери для украинцев

18:52 740

Норвегия перестанет автоматически предоставлять убежище прибывшим из шести областей на западе Украины, - говорится в заявлении правительства страны.

Судя по заявлению, правительство вводит новые ограничения. «В дальнейшем к просителям убежища с Украины будет применяться более равный подход. Схема коллективной защиты теперь более точно нацелена на тех, кто нуждается в защите».

Отныне норвежские миграционные органы будут рассматривать заявки на получение убежища украинцев из районов, слабо затронутых боевыми действиями, на общих основаниях, наравне с прибывшими из других стран. Им также смогут отказать в предоставлении статуса беженца.

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