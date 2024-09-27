Норвегия закрывает двери для украинцев

Норвегия перестанет автоматически предоставлять убежище прибывшим из шести областей на западе Украины, - говорится в заявлении правительства страны.

Судя по заявлению, правительство вводит новые ограничения. «В дальнейшем к просителям убежища с Украины будет применяться более равный подход. Схема коллективной защиты теперь более точно нацелена на тех, кто нуждается в защите».

Отныне норвежские миграционные органы будут рассматривать заявки на получение убежища украинцев из районов, слабо затронутых боевыми действиями, на общих основаниях, наравне с прибывшими из других стран. Им также смогут отказать в предоставлении статуса беженца.