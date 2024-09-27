И Нетаньяху повторяет: «Демилитаризация! Денацификация!»

Риторика израильского премьер-министра чем-то напоминает ультимативный тон российского президента, выдвинувшего четкие условия для завершения войны в Украине.

«Война в секторе Газа закончится лишь в случае демилитаризации палестинского анклава, освобождения всех заложников и капитуляции радикального палестинского движения ХАМАС», - заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН.

"У нас нет намерений заселять Газу. Мы стремимся к демилитаризации и дерадикализации Газы, и только тогда мы сможем гарантировать, что этот раунд боевых действий будет последним. Мы готовы работать с региональными и другими партнёрами для поддержки гражданской администрации в Газе", - заявил Нетаньяху.

По словам премьера, эта война могла бы закончиться сейчас.