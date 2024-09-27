Арестован азербайджанский комиссар

В отношении военного комиссара Дашкесанского района майора Анара Аскерова избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Азербайджана.

А.Аскеров обвиняется в получении взятки, и ему предъявлено обвинение по статье 311.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По представлению Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.