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Арестован азербайджанский комиссар

19:03 1346

В отношении военного комиссара Дашкесанского района майора Анара Аскерова избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Азербайджана.

А.Аскеров обвиняется в получении взятки, и ему предъявлено обвинение по статье 311.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По представлению Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

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