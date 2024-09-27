Арестован еще один азербайджанский комиссар

В Азербайджане арестован еще один военком.

Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Азербайджана, арестован экс-начальник Шушинского городского отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Сеймур Гурбанов.

И С.Гурбанов, как и военком Дашкесана, обвиняется в получении взятки. Решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.