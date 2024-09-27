Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay

Напомним, что в июле этого года издание Indian Defence Research Wing впервые сообщило, что Армения направила запрос на покупку оперативно-тактических ракет Pralay, чтобы создать баланс с оперативно-тактическими ракетами LORA, закупленными Азербайджаном у Израиля.

Контракт пока еще не заключен, однако источники, близкие к индийскому Министерству обороны, сообщают, что существует возможность быстрого подписания данного документа и осуществления поставок ракет.

Как пишет связанный с Министерством обороны Индии аналитический ресурс Indian Defence Research Wing, в настоящее время руководство Нью-Дели рассматривает вопрос поставок в Армению оперативно-тактических ракет Pralay («Апокалипсис»).

В то же время издание напоминает об обязательствах Индии не поставлять на экспорт ракеты дальностью более 300 километров и весом боевой части, превышающим 500 килограммов. А это значит, что в нынешних условиях передача Армении ракет Pralay невозможна. Именно поэтому, как пишет сайт, Индия активно работает над адаптацией ракет Pralay со сниженной дальностью.

Следует уточнить, что Индия завершила испытания твердотопливных ракет Pralay в ноябре 2023 года, начав затем их серийное производство.

Технической особенностью этой ракеты является ее квазибаллистическая траектория движения, благодаря которой при подлете к цели Pralay маневрирует и становится трудно определяемой целью для противоракетной обороны потенциального противника.

По своим характеристикам индийская ракета близка к российским квазибаллистическим ракетам «Искандер-М», хотя российские источники утверждают о превосходстве последних. Напомним, что на вооружении армии Армении также имеются ракеты «Искандер-М», использовавшиеся в конце 44-дневной войны при атаках Шуши.

Также известно, что Армения проявляет интерес к покупке гиперзвуковых ракет BrahMos из Индии, дальность которых составляет около 1.000 километров, а вес боевой части —одну тонну.

Все это подтверждает, что цель форсированных темпов перевооружения, осуществляемого Арменией, не ограничивается укреплением оборонительных возможностей.