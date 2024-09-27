Зеленский понимает, что все кончено

Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенных Штатах понимал, что все кончено, заявил ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х.

"Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено", — написал Пособец после завершения переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени. Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа.