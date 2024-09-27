USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых
Новость дня
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых

Новые украинские солдаты не умеют воевать

... они боятся стрелять в российских бойцов
21:34 1329

Украинские власти около года тянули с принятием нового закона о мобилизации. Но начавшийся-таки в мае призыв не улучшил ситуацию на фронте. Новые бойцы не умеют сражаться, а более половины из них быстро покидают передовую – убитыми или ранеными, рассказали Financial Times полтора десятка солдат и командиров.

По словам высокопоставленных украинских чиновников, темпы мобилизации составляют около 30 000 человек в месяц – примерно столько же, сколько контрактников, по заявлениям властей России, привлекает ее армия. Но у новых военнослужащих ВСУ низкая мотивация, они плохо подготовлены физически и психологически, говорят опытные бойцы. «Некоторые из них просто цепенеют, потому что боятся стрелять во врага, и отправляются назад в мешках или тяжело ранеными», – сказал FT командир подразделения, держащего оборону в Донецкой области.

По оценке командиров, с которыми поговорила газета, от 50% до 70% новобранцев погибают или получают ранения в первые же дни после попадания на фронт. Еще часть из них дезертирует. «Когда они попадают на позиции, многие сбегают при первом же разрыве снаряда», – говорит заместитель командира части в 72-й механизированной бригаде. Она держит оборону Угледара, который, по всей видимости, вот-вот падет под ударами российской армии, пытающейся захватить город с начала войны.

Курица или яйцо Пашиняна?
Курица или яйцо Пашиняна? наш комментарий
21:50 1126
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay наш комментарий
20:50 1672
Попытка покушения на Токаева?
Попытка покушения на Токаева? срочно в номер
20:00 5621
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых обновлено: 21:26, видео
21:26 6591
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
17:15 4700
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!»
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!» о развитии ситуации, обновлено
18:37 8214
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются обновлено 16:47
16:47 7816
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
19:28 3155
Арестован еще один азербайджанский комиссар
Арестован еще один азербайджанский комиссар
19:09 5423
Арестован азербайджанский комиссар
Арестован азербайджанский комиссар
19:03 4379
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
18:05 3997

ЭТО ВАЖНО

Курица или яйцо Пашиняна?
Курица или яйцо Пашиняна? наш комментарий
21:50 1126
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay наш комментарий
20:50 1672
Попытка покушения на Токаева?
Попытка покушения на Токаева? срочно в номер
20:00 5621
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотни погибших и раненых обновлено: 21:26, видео
21:26 6591
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
17:15 4700
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!»
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!» о развитии ситуации, обновлено
18:37 8214
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются
Кровавые бои за Угледар. «Клешни» России сжимаются обновлено 16:47
16:47 7816
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
Хикмет Гаджиев: «Мои предки из Гёйчи, который армяне называют Севаном»
19:28 3155
Арестован еще один азербайджанский комиссар
Арестован еще один азербайджанский комиссар
19:09 5423
Арестован азербайджанский комиссар
Арестован азербайджанский комиссар
19:03 4379
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
18:05 3997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться