Украинские власти около года тянули с принятием нового закона о мобилизации. Но начавшийся-таки в мае призыв не улучшил ситуацию на фронте. Новые бойцы не умеют сражаться, а более половины из них быстро покидают передовую – убитыми или ранеными, рассказали Financial Times полтора десятка солдат и командиров.

По словам высокопоставленных украинских чиновников, темпы мобилизации составляют около 30 000 человек в месяц – примерно столько же, сколько контрактников, по заявлениям властей России, привлекает ее армия. Но у новых военнослужащих ВСУ низкая мотивация, они плохо подготовлены физически и психологически, говорят опытные бойцы. «Некоторые из них просто цепенеют, потому что боятся стрелять во врага, и отправляются назад в мешках или тяжело ранеными», – сказал FT командир подразделения, держащего оборону в Донецкой области.

По оценке командиров, с которыми поговорила газета, от 50% до 70% новобранцев погибают или получают ранения в первые же дни после попадания на фронт. Еще часть из них дезертирует. «Когда они попадают на позиции, многие сбегают при первом же разрыве снаряда», – говорит заместитель командира части в 72-й механизированной бригаде. Она держит оборону Угледара, который, по всей видимости, вот-вот падет под ударами российской армии, пытающейся захватить город с начала войны.