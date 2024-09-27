Курица или яйцо Пашиняна?

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул одну из основных проблем, препятствующих подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, – вопрос об изменении Конституции Армении, в соответствии с которым «…соглашения, противоречащие Конституции, не могут быть ратифицированы». Вот почему, по словам Пашиняна, после того, как будет подписан мирный договор с Азербайджаном, Армения должна будет направить его в свой Конституционный суд, чтобы тот, в свою очередь, мог проверить его на предмет соответствия Конституции Армении. «И только если наш Конституционный суд примет решение, что мирный договор с Азербайджаном противоречит Конституции Республики Армения (хотя наши эксперты уверяют нас, что это маловероятно), мы окажемся в ситуации, когда для достижения мира потребуются конституционные изменения», – заявил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что ратифицированные Арменией международные договоры имеют приоритет над внутренним законодательством и, следовательно, после подписания и ратификации мирного договора с Азербайджаном, даже если теоретически будут существовать законы, которые можно трактовать, как территориальные амбиции, они будут подчинены мирному договору между Арменией и Азербайджаном и автоматически утратят юридическую силу. Таким образом, премьер-министр Армении представил позицию, диаметрально противоположную требованиям Баку. В этой связи важно напомнить, что на данный момент для подписания мирного соглашения Азербайджан выдвигает перед Армений два основных условия: – изменение преамбулы Конституции Армении (где имеется ссылка на известное решение о «присоединении» бывшего Нагорно-Карабахского региона к Армении, – ред.); – совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью роспуска Минской группы. Условия эти неоднократно озвучивались официальными представителями Азербайджанской Республики, в первую очередь, президентом Ильхамом Алиевым, который дал четко понять, что без их выполнения мир между Арменией и Азербайджаном невозможен. Пашинян же с трибуны ООН объявил на весь мир, что Армения принципиально готова изменить свою Конституцию, но сделать это может только после подписания мирного договора и только в том случае, если Конституционный суд не признает мирное соглашение противоречащим Основному закону.

Таким образом, предлагая вначале подписать армяно-азербайджанское мирное соглашение, а затем, «если будет необходимость», исключить известные положения из главного документа страны, Никол Пашинян втягивает участников переговоров в прокрустово ложе дилеммы «курица или яйцо». То есть в логический парадокс, который обычно используют для понятий с нечетким, расплывчатым содержанием, позволяющим разнообразие трактовок. Логика выступления премьер-министра Армении приводит к выводу, что, если Конституционный суд Армении признает мирное соглашение противоречащим нынешнему Основному закону, то преамбула Конституции может и не быть изменена. Другими словами, после ратификации мирного соглашения исключение пункта Основного закона, дающего юридические основания для территориальных претензий к Азербайджану, не является гарантированным. Аналогичную дилемму Армения создает и по вопросу роспуска Минской группы, созданной в свое время для урегулирования Карабахского конфликта и утратившей релевантность после того, как Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими территориями и поставил историческую точку в истории этого конфликта. В то же время, сохранение Минской группы ОБСЕ, на котором настаивает официальный Ереван, может дать повод Армении и большим державам, использовавшим ранее «карабахский вопрос» для реализации своих региональных интересов, вернуть его на повестку дня.