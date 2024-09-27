Китай предупреждает Вашингтон

В нынешних международных информационных лентах две главные темы: Украина и Ближний Восток. И, знакомясь с ними, может сложиться впечатление: ничто другое мир не волнует. Что в корне ошибочно, у каждого региона своя проблема №1. В Восточной Азии, например, это нарастающая напряженность между Китаем и странами, которые, при поддержке США, увлеклись «сдерживанием» Пекина. Делая при этом ставку на силовые инструменты и с энтузиазмом, под аплодисменты из Вашингтона, сколачивая антикитайский блок. Последний раз Китай проводил испытательный пуск МБР в район Тихого океана в 1980 году. С тех пор и по позавчерашний день для этих целей использовался только полигон в Синьцзяне. Вывод очевиден – этим пуском Пекин посылает политический сигнал. Но кто его получатели? Итак, Китай заявил, что успешно провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в Тихий океан.

Прежде всего необходимо напомнить, что не так давно по ракетным войскам КНР прокатилась волна чисток, начиная с самого верха. Потеряли свои посты и получили предъявление уголовных обвинений в коррупции несколько генералов и не менее десятка старших офицеров. Еще большее количество людей было уволено со службы. После этого ряд западных экспертов поставил под сомнение боеспособность ракетных войск Китая. В ответ на эти заявления Пекин буквально вынужден был проведением успешного пуска – а последний раз он проводился в 2021 году – продемонстрировать, что с ядерным щитом у него все в порядке: и взлетают ракеты, как надо, и попадают туда, куда запланировано. Причем – с применением сложной системы дробного орбитального бомбометания, при которой МБР ненадолго выходит на орбиту вокруг Земли. Следующий получатель этого китайского сигнала – разумеется, Вашингтон. Который в последние месяцы разворачивает усиленную версию своей комплексной ракетной системы Typhon, включающую в себя ракеты «Томагавк» и Standard Missile-6. Против кого она разворачивается – и гадать не надо, поскольку их характеристики позволяют поражать цели, расположенные на материковом Китае. А других равных противников у нее в этом регионе попросту нет.

Причем в ходе прошедших в апреле нынешнего года совместных американо-филиппинских учений отрабатывалось применение этих ракет с воздушных ракетоносцев американской армии. И опять же – Пекин просто вынужден был продемонстрировать, что на эту угрозу ему есть чем ответить и ответить достаточно эффективно. Кстати, по поводу системы «Тайфун» китайские официальные лица, в том числе Министерство иностранных дел, выражали озабоченность, предупредив и Филиппины, и США, что ее развертывание может дестабилизировать регион и привести к гонке ракетных вооружений. Вашингтон, как более опытный, на это предпочел промолчать. А вот министра обороны Филиппин Хильберто Теодоро откровенно «понесло», и он наговорил в адрес Пекина кучу неприятных вещей, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Филиппин и использовании «обратной психологии», что это такое – он, правда, так и не пояснил, для «сдерживания улучшения обороноспособности» своей страны.