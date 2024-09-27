«Хезболла» наносит ответные удары: горит город Цфат
27 сентября 2024, 23:34 2148
Движение «Хезболла» сообщило, что в ответ на удары Израиля по Ливану его бойцы атаковали город Цфат на севере Израиля.
В движении отметили, что применили для атаки 80 реактивных снарядов. В «Хезболле» не уточнили, какие именно цели они атаковали.
Однако, как указывается в сообщениях израильских СМИ, удары были нанесены по населенным пунктам.
Также ранее в «Хезболле» сообщили, что задействовали средства ПВО и заставили два израильских самолета уйти из воздушного пространства Ливана.
Пожар в Цфате после ударов «Хезболлы»
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