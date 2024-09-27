«Хезболла» наносит ответные удары: горит город Цфат

Движение «Хезболла» сообщило, что в ответ на удары Израиля по Ливану его бойцы атаковали город Цфат на севере Израиля.

В движении отметили, что применили для атаки 80 реактивных снарядов. В «Хезболле» не уточнили, какие именно цели они атаковали.

Однако, как указывается в сообщениях израильских СМИ, удары были нанесены по населенным пунктам.

Также ранее в «Хезболле» сообщили, что задействовали средства ПВО и заставили два израильских самолета уйти из воздушного пространства Ливана.