Байден о попытке убийства Хасана Насраллы
27 сентября 2024, 23:46 1492
Президент США Джо Байден на вопрос о том, одобряют ли Штаты попытку убийства генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней.
"США не были осведомлены и не участвовали в действиях израильских вооруженных сил", - заявил журналистам Байден, слова которого цитирует пресс-пул Белого дома.
Он добавил, что Вашингтон собирает информацию о случившемся.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!