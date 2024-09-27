Байден о попытке убийства Хасана Насраллы

Президент США Джо Байден на вопрос о том, одобряют ли Штаты попытку убийства генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней.

"США не были осведомлены и не участвовали в действиях израильских вооруженных сил", - заявил журналистам Байден, слова которого цитирует пресс-пул Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон собирает информацию о случившемся.