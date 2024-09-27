Траур в Дагестане
27 сентября 2024, 23:53 1833
Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
Напомним, что на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, из них двое - дети, пострадали еще 11. Ведомство также сообщало, что открытое горение ликвидировано.
Фото трагического инцидента
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