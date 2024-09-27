USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотня погибших и раненых
Новость дня
Удар по штаб-квартире "Хезболлы". Хасан Насралла жив, но сотня погибших и раненых

Хасан Насралла убит?

главный вопрос, обновлено: 01:29
Отдел информации
01:29 1297

Израильский телеканал 12 и Sky News Arabia, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в результате удара Насралла был убит.

* * *

После атаки Бейрута была потеряна связь с высокопоставленными лидерами «Хезболлы», сообщает Reuters.

В то же время дочь Хасана Насраллы Зейнаб в интервью арабским СМИ не опровергла, но и не подтвердила информацию о гибели своего отца.

* * *

Израильские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на высокопоставленные источники в Тель-Авиве сообщают о ликвидации лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Однако информационные ресурсы «Хезболлы» и Ирана не опровергают и не подтверждают данную информацию.

Отметим, что некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на достоверный источник в движении сообщило о том, что лидер движения не пострадал после ракетного удара по штаб-квартире «Хезболла».

А тем временем, армия Израиля призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута - Дахья немедленно эвакуироваться из мест, где якобы располагаются военные объекты "Хезболлах".

Хасан Насралла убит?
Хасан Насралла убит? главный вопрос, обновлено: 01:29
01:29 1298
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
27 сентября 2024, 18:05 4816
Курица или яйцо Пашиняна?
Курица или яйцо Пашиняна? наш комментарий
27 сентября 2024, 21:50 2559
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay наш комментарий
27 сентября 2024, 20:50 2610
Попытка покушения на Токаева?
Попытка покушения на Токаева? срочно в номер
27 сентября 2024, 20:00 7966
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
27 сентября 2024, 17:15 5308
Российские войска в центре Угледара
Российские войска в центре Угледара обновлено 00:24
00:24 9433
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!»
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!» о развитии ситуации, обновлено
27 сентября 2024, 18:37 9936
Китай предупреждает Вашингтон
Китай предупреждает Вашингтон горячая тема
27 сентября 2024, 23:03 2838
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии мы спрашиваем – они отвечают
27 сентября 2024, 11:49 7254
Хаменеи экстренно созвал Совбез
Хаменеи экстренно созвал Совбез
00:00 1950

ЭТО ВАЖНО

Хасан Насралла убит?
Хасан Насралла убит? главный вопрос, обновлено: 01:29
01:29 1298
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
27 сентября 2024, 18:05 4816
Курица или яйцо Пашиняна?
Курица или яйцо Пашиняна? наш комментарий
27 сентября 2024, 21:50 2559
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay наш комментарий
27 сентября 2024, 20:50 2610
Попытка покушения на Токаева?
Попытка покушения на Токаева? срочно в номер
27 сентября 2024, 20:00 7966
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
27 сентября 2024, 17:15 5308
Российские войска в центре Угледара
Российские войска в центре Угледара обновлено 00:24
00:24 9433
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!»
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!» о развитии ситуации, обновлено
27 сентября 2024, 18:37 9936
Китай предупреждает Вашингтон
Китай предупреждает Вашингтон горячая тема
27 сентября 2024, 23:03 2838
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии мы спрашиваем – они отвечают
27 сентября 2024, 11:49 7254
Хаменеи экстренно созвал Совбез
Хаменеи экстренно созвал Совбез
00:00 1950
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться