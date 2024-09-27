Хасан Насралла убит?
Израильский телеканал 12 и Sky News Arabia, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в результате удара Насралла был убит.
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После атаки Бейрута была потеряна связь с высокопоставленными лидерами «Хезболлы», сообщает Reuters.
В то же время дочь Хасана Насраллы Зейнаб в интервью арабским СМИ не опровергла, но и не подтвердила информацию о гибели своего отца.
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Израильские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на высокопоставленные источники в Тель-Авиве сообщают о ликвидации лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Однако информационные ресурсы «Хезболлы» и Ирана не опровергают и не подтверждают данную информацию.
Отметим, что некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на достоверный источник в движении сообщило о том, что лидер движения не пострадал после ракетного удара по штаб-квартире «Хезболла».
А тем временем, армия Израиля призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута - Дахья немедленно эвакуироваться из мест, где якобы располагаются военные объекты "Хезболлах".