Китай и Бразилия предлагают «пророссийскую модель» в Украине

Китай и Бразилия собрали встречу в ООН для обсуждения своего «мирного плана» по Украине. Об этом сообщает ВВС. По информации издания, Зеленский называл эту модель пророссийской.

Во встрече приняли участие 17 стран, в том числе Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР и Турция.

Как передает издание «Украинская правда» со ссылкой на венгерские СМИ, к инициативе также намерена присоединиться Венгрия, правительство которой не принимает участие в военной помощи Украине и поддерживает дружественные отношения с Россией. Пекин и Бразилия намерены создать платформу под названием «Друзья мира», участники которой поддерживают ее мирные инициативы.