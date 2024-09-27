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Китай и Бразилия предлагают «пророссийскую модель» в Украине

01:35 616

Китай и Бразилия собрали встречу в ООН для обсуждения своего «мирного плана» по Украине. Об этом сообщает ВВС. По информации издания, Зеленский называл эту модель пророссийской.

Во встрече приняли участие 17 стран, в том числе Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР и Турция.

Как передает издание «Украинская правда» со ссылкой на венгерские СМИ, к инициативе также намерена присоединиться Венгрия, правительство которой не принимает участие в военной помощи Украине и поддерживает дружественные отношения с Россией. Пекин и Бразилия намерены создать платформу под названием «Друзья мира», участники которой поддерживают ее мирные инициативы.

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что участники совещания согласились с необходимостью предотвратить эскалацию войны и избежать применения оружия массового поражения или ударов по атомным электростанциям, сообщает Reuters.
«Россия и Украина — это соседи, которых нельзя отдалить друг от друга, поэтому согласие между ними — это единственный реалистический вариант», — заявил Ван И.

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