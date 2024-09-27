Китай и Бразилия предлагают «пророссийскую модель» в Украине
Китай и Бразилия собрали встречу в ООН для обсуждения своего «мирного плана» по Украине. Об этом сообщает ВВС. По информации издания, Зеленский называл эту модель пророссийской.
Во встрече приняли участие 17 стран, в том числе Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР и Турция.
Как передает издание «Украинская правда» со ссылкой на венгерские СМИ, к инициативе также намерена присоединиться Венгрия, правительство которой не принимает участие в военной помощи Украине и поддерживает дружественные отношения с Россией. Пекин и Бразилия намерены создать платформу под названием «Друзья мира», участники которой поддерживают ее мирные инициативы.
Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что участники совещания согласились с необходимостью предотвратить эскалацию войны и избежать применения оружия массового поражения или ударов по атомным электростанциям, сообщает Reuters.
«Россия и Украина — это соседи, которых нельзя отдалить друг от друга, поэтому согласие между ними — это единственный реалистический вариант», — заявил Ван И.