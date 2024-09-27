Супружескую пару в Германии арестуют за показ российских телеканалов

Супружескую пару, проживающую в Германии, заподозрили в организации показа в Глобальной сети российских телеканалов. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Таможню ФРГ.

«Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как «Россия 1» и RT», — говорится в опубликованном ведомством заявлении.

Если супругов признают виновными в так называемых «коммерческих преступлениях», то в соответствии с законом ФРГ о внешней торговле им грозит тюремное заключение на срок больше года.