USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
Новость дня
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

Супружескую пару в Германии арестуют за показ российских телеканалов

02:19 589

Супружескую пару, проживающую в Германии, заподозрили в организации показа в Глобальной сети российских телеканалов. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Таможню ФРГ.

«Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как «Россия 1» и RT», — говорится в опубликованном ведомством заявлении.

Если супругов признают виновными в так называемых «коммерческих преступлениях», то в соответствии с законом ФРГ о внешней торговле им грозит тюремное заключение на срок больше года.

Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу»
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу» комментарий по горячим следам
00:58 1425
Израильские источники подтверждают информацию о ликвидации Хасана Насраллы
Израильские источники подтверждают информацию о ликвидации Хасана Насраллы главный вопрос, обновлено: 01:43
01:43 3048
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
27 сентября 2024, 18:05 5128
Курица или яйцо Пашиняна?
Курица или яйцо Пашиняна? наш комментарий
27 сентября 2024, 21:50 3014
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay наш комментарий
27 сентября 2024, 20:50 2890
Попытка покушения на Токаева?
Попытка покушения на Токаева? срочно в номер
27 сентября 2024, 20:00 8613
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
27 сентября 2024, 17:15 5518
Российские войска в центре Угледара
Российские войска в центре Угледара обновлено 00:24
00:24 10434
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!»
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!» о развитии ситуации, обновлено
27 сентября 2024, 18:37 10331
Китай предупреждает Вашингтон
Китай предупреждает Вашингтон горячая тема
27 сентября 2024, 23:03 3547
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии мы спрашиваем – они отвечают
27 сентября 2024, 11:49 7412

ЭТО ВАЖНО

Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу»
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу» комментарий по горячим следам
00:58 1425
Израильские источники подтверждают информацию о ликвидации Хасана Насраллы
Израильские источники подтверждают информацию о ликвидации Хасана Насраллы главный вопрос, обновлено: 01:43
01:43 3048
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море
Китайская атомная подлодка затонула, не выходя в море наш комментарий
27 сентября 2024, 18:05 5128
Курица или яйцо Пашиняна?
Курица или яйцо Пашиняна? наш комментарий
27 сентября 2024, 21:50 3014
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay
Индия готовит для Армении новую версию ракеты Pralay наш комментарий
27 сентября 2024, 20:50 2890
Попытка покушения на Токаева?
Попытка покушения на Токаева? срочно в номер
27 сентября 2024, 20:00 8613
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США
Американцы опасаются: Путин может потопить базы США наша корреспонденция
27 сентября 2024, 17:15 5518
Российские войска в центре Угледара
Российские войска в центре Угледара обновлено 00:24
00:24 10434
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!»
Дипломатический скандал между Россией и Узбекистаном: «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!» о развитии ситуации, обновлено
27 сентября 2024, 18:37 10331
Китай предупреждает Вашингтон
Китай предупреждает Вашингтон горячая тема
27 сентября 2024, 23:03 3547
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии
Штурмовые винтовки образца НАТО для азербайджанской армии мы спрашиваем – они отвечают
27 сентября 2024, 11:49 7412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться