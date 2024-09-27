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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

Лавров ведет переговоры главой МИД Ирана

04:17 447

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи проводят встречу в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообшает ТАСС.

Нынешние переговоры в Нью-Йорке стали первой очной встречей министров после того, как Арагчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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