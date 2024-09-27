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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

Ракета из Ливана взорвалась в центре Израиля

видео; обновлено 11:03
11:03 1990

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что ракета «земля – земля», выпущенная с территории Ливана, взорвалась на открытой местности (возможно, в море) в центре Израиля. Сирены тревоги не прозвучали, «согласно принятым правилам», как сообщает армия. Инцидент находится на проверке.

Также сообщается, что за последние два часа силы ЦАХАЛ атаковали десятки объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны. Среди атакованных целей – склады оружия, военные здания и пусковые ракетные установки.

В настоящее время удары ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» на территории Ливана продолжаются.

* * * 09:37

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит новую серию ударов по юго-восточной территории Ливана, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по принадлежащим террористической организации «Хезболла» целям в регионе Бекаа в Ливане», - указывается в заявлении.

В ЦАХАЛ также сообщили, что «у «Хезболлы» есть более 150 тыс. ракет, предназначенных для уничтожения мирных жителей Израиля».

В заявлении отмечается, что некоторые склады расположены под жилыми кварталами. В тексте также подчеркивается, что армия защищает Израиль от «Хезболлы»: «Мы не находимся в конфликте с народом Ливана».

* * * 09:19

ВВС Армии обороны Израиля утром в субботу, 28 сентября, нанесли удары по району вблизи международного аэропорта Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, аэропорт продолжает обслуживать рейсы, воздушное сообщение не приостанавливалось.

Телеканал передает, что пожар возник на автозаправочной станции вблизи аэропорта в результате ударов ВВС Израиля.

Телеканал также сообщил, что на протяжении всей ночи ЦАХАЛ атаковал различные районы окрестностей Бейрута, используя военные корабли, помимо самолетов ВВС. Сообщалось также, что десятки зданий были обстреляны.

В то же время израильские паблики пишут, что ЦАХАЛ в настоящее время атакует в районе Дахия в Бейруте.

Израильские СМИ передают, что утром 28 сентября предупреждения о ракетном обстреле сработали во многих населенных пунктах Израиля. На данный момент нет информации о пострадавших. Сообщается о падении осколков в центральной Галилее.

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