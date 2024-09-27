Ракета из Ливана взорвалась в центре Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что ракета «земля – земля», выпущенная с территории Ливана, взорвалась на открытой местности (возможно, в море) в центре Израиля. Сирены тревоги не прозвучали, «согласно принятым правилам», как сообщает армия. Инцидент находится на проверке. Также сообщается, что за последние два часа силы ЦАХАЛ атаковали десятки объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны. Среди атакованных целей – склады оружия, военные здания и пусковые ракетные установки. В настоящее время удары ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» на территории Ливана продолжаются.

* * * 09:37 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит новую серию ударов по юго-восточной территории Ливана, говорится в сообщении армейской пресс-службы. «ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по принадлежащим террористической организации «Хезболла» целям в регионе Бекаа в Ливане», - указывается в заявлении. В ЦАХАЛ также сообщили, что «у «Хезболлы» есть более 150 тыс. ракет, предназначенных для уничтожения мирных жителей Израиля». В заявлении отмечается, что некоторые склады расположены под жилыми кварталами. В тексте также подчеркивается, что армия защищает Израиль от «Хезболлы»: «Мы не находимся в конфликте с народом Ливана».