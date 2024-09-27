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Мировые авиакомпании отменяют полеты в Израиль

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На фоне последних событий на Ближнем Востоке многие авиакомпании отменяют рейсы в Израиль.

Израильские СМИ пишут, что это происходит за несколько дней до Рош а-шана (еврейский Новый год), и многим израильтянам придется отменить отпуск за границей.

Накануне вечером Air France сообщила об отмене рейсов в Израиль в субботу.

British Airlines и греческая Aegean не будут летать в Израиль как минимум до 7 октября, испанская Iberia до 4 октября, польская LOT до 3 октября, итальянская ITA до 29 сентября. Компании группы Lufthansa и латвийская Air Baltic еще раньше отменили полеты в Израиль до 15 октября.

Единственный европейский лоукост, известивший о постепенном возвращении на израильский рынок, — венгерский Wizz Air.

Американские авиакомпании давно приняли решение прекратить полеты.

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